Leraren leggen werk neer uit protest tegen lage lonen en hoge werkdruk

Tienduizenden basisschoolleraren bezoeken in de middag een protestmanifestatie in het Zuiderpark in Den Haag, voorzien actievoerende lerarenorganisaties.

Met de acties protesteren de leraren tegen de lage salarissen en hoge werkdruk in het basisonderwijs. De meeste ouders hebben volgens onderwijsorganisaties voor opvang voor de kinderen gezorgd of hebben een dag vrij genomen.

Salarissen

De politiek wil 270 miljoen euro uittrekken voor hogere salarissen. Maar volgens lerarenorganisaties is zo'n 900 miljoen euro nodig om de salarissen in het basisonderwijs gelijk te trekken met vergelijkbare beroepen.



Bovendien zou nog eens een half miljard euro nodig zijn om de werkdruk te verlagen. Volgens ingewijden is het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie overigens van plan die laatste eis in te willigen.

De Haagse protestmanifestatie, bestaand uit onder meer cabaret, filosofie en 'serieuze zaken', begint donderdag om 13.00 uur.