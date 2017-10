Tweede storm van deze herfst voorbij

In het noorden van het land, Noord-Holland inbegrepen, kunnen plaatselijk nog wel zware windstoten voorkomen.

Daarom geldt daar nog code geel, het laagste waarschuwingsniveau van het meteorologisch instituut. Later in de middag neemt ook daar de wind verder af.

Zowel op Vlieland als in IJmuiden is windkracht 9 gemeten. In de provincies Friesland, Groningen en het Waddengebied kunnen windstoten een snelheid tot 120 kilometer per uur bereiken. Voor de rest van het land geldt code geel, Limburg uitgezonderd.

Schiphol

Schiphol ondervond ook last van de storm. Ongeveer 150 vluchten zijn geannuleerd, waarvan 144 van KLM. Andere vliegtuigen hebben onderweg naar Schiphol vertraging opgelopen.

Bij de brandweer en politie in het noorden en oosten van het land zijn veel meldingen binnengekomen van stormschade. Zo zijn er meerdere bomen omgewaaid, onder meer over de snelweg A7 (Groningen-Heerenveen) bij de afrit Frieschepalen.

Ochtendspits

De hevige regenval en het stormachtige weer zorgde donderdag voor de drukste ochtendspits van het jaar. Op het hoogtepunt om 8.35 uur stond er 793 kilomter file op de snelwegen en provinciale wegen.

De ANWB laat weten dat automobilisten meer afstand hielden tussen elkaar, waardoor de meeste files zijn ontstaan. Het duurde ook langer voordat de opstoppingen waren opgelost.

De verkeersdrukte nam sinds 8.30 uur af. Door de lerarenstaking blijft een deel van de forenzen donderdag thuis.