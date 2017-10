Zoekactie naar vermiste vrouw in omgeving Huis ter Heide beëindigd

Of de zoekactie iets heeft opgeleverd, is nog niet duidelijk. De politie heeft verzamelde spullen meegenomen voor nader onderzoek. Kleding die dinsdag in het gebied werd aangetroffen, is inmiddels naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gebracht voor nader onderzoek.

In het gebied waar dinsdagavond de kleren werden gevonden, startte de politie woensdagochtend een grote zoekactie. Vanaf 17.00 uur hielpen ook agenten van de Mobiele Eenheid (ME) mee in een stuk bos nabij de Hobbemalaan. "Zodat we zeker weten dat er niks over het hoofd is gezien", aldus een woordvoerder.

Agenten begeleidden ook burgers die woensdag in het gebied zochten naar de vermiste vrouw. "We zien dat vele initiatieven zijn ontstaan", zei een woordvoerder over de hulp van burgers . "Om te voorkomen dat eventuele sporen vernietigd worden, vragen wij burgers om zich te melden bij de agenten."

Route

De 25-jarige vrouw vertrok vrijdag uit Rijnsweerd (Utrecht) op een zwarte fiets. Om 18.50 uur stuurde ze haar vriend nog een foto van zichzelf, toen ze in de regen stond. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

De politie maakte dinsdag de route bekend die de vrouw vermoedelijk heeft gereden. Ze fietste de route 115802 tussen 19.00 en 20.30 uur van Soest in de richting De Bilt. Mogelijk was ze toen weer terug op weg naar Utrecht.

Vermissing

De vrouw wordt sinds vrijdagavond vermist. Eerdere zoektochten, die zondag en maandag plaatsvonden in de omgeving van Soest, Paleis Soestdijk en de Hilversumsestraatweg in Baarn, hebben niets opgeleverd.