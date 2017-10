KNMI waarschuwt voor zware windstoten donderdag

In alle kustprovincies geldt de waarschuwing wegens windstoten van 75 tot 100 kilomter per uur vanaf 6.00 uur. In de rest van het land wordt de weercode na de ochtendspits van kracht.

In het Waddengebied, waar code oranje tot het begin van de middag actief is, moet zelfs rekening houden met zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur.

Halverwege de middag zouden de ergste windstoten weer voorbij moeten zijn, zo voorspelt de meteorologische dienst.

Zware ochtendspits

Automobilisten moeten donderdagochtend ook rekening houden met een zware ochtendspits. Behalve de windstoten kan ook regen tot veel problemen op de weg leiden.

Volgens weeronline.nl kan donderdagochtend in het noordoosten van het land tussen de 20 en 45 millimeter regen vallen. Ook in het midden van het land zal er sprake zijn van stevige buien.

Lerarenstaking

De VerkeersInformatieDienst (VID) stelt juist dat de ochtendspits donderdag rustiger zal zijn door de aangekondigde lerarenstaking in het basisonderwijs.

Hierdoor werken meer mensen met normaalgesproken schoolgaande kinderen thuis of gaan ze later de weg op, stelt de VID. De docenten staken omdat zij het beu zijn dat de overheid hun klachten over de lage lonen, de werkdruk en het lerarentekort naar hun mening niet serieus neemt.

Ook op het spoor kan donderdag vertraging optreden, door de regen en vallende bladeren. Mensen moeten daarom ook rekening houden met vertraging en uitval van treinen.