Lichaam vermiste Anne (25) gevonden in Zeewolde

Het is nog niet bekend hoe Anne, die sinds dertien dagen vermist was, is omgekomen.

Haar lichaam is inmiddels weggehaald bij de vindplaats en gaat voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. Daarna zal het zo snel mogelijk worden overgedragen aan haar familie, aldus Jeuken.

De politie zocht donderdag op een 'specifieke plek' in de omgeving van het Nulderpad naar het lichaam van Anne, omdat het vermoeden bestond dat haar lichaam daar verborgen was. Dit was op aanwijzing van de aangehouden verdachte Michael P. (27). Het gebied is donderdagavond na forensisch onderzoek vrijgegeven.

De politie hield maandag P. aan op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van de vrouw. De man wordt nu ook officieel verdacht van betrokkenheid bij haar dood.

Zedendelicten

De verdachte zat een lange straf uit voor gewelds- en zedendelicten en had een kamer op een forensisch psychiatrische afdeling van kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder. "In het kader van die straf was hij geleidelijk aan het terugkeren in de samenleving", aldus de politie.

De rechter-commissaris heeft donderdag besloten dat P. veertien dagen langer vast blijft zitten. Er is genoeg verdenking tegen hem.

Familie

De oom van Anne stelt namens de familie dat "het zwartste scenario voor hen is uitgekomen". "Wij hebben nog veel vragen. Wat is er gebeurd, waarom liep deze man vrij rond?" Verder dankt hij namens de familie voor alle steun en hulp in de afgelopen twee weken.

Ook verzoekt hij tijdens de persconferentie de media om de familie met rust te laten.

Zoekacties

Het gebied waar donderdag het lichaam van Anne is aangetroffen, is sinds woensdagavond afgezet en wordt bewaakt. Forensische experts doen hier onderzoek. "Dit gebeurt zorgvuldig om geen sporen te vernietigen", meldt de politie. Alle andere zoekacties zijn in verband met de nieuwe ontwikkelingen gestaakt.

In de omgeving van Huis ter Heide en Den Dolder hebben de afgelopen tijd meerdere zoekacties plaatsgevonden in verband met Anne. Dinsdag 3 oktober werd haar jas in Huis ter Heide aangetroffen. Twee dagen later vonden de agenten Anne's fiets in een vijver. Weer een dag later is een tas ontdekt die vermoedelijk van Anne is.

De 25-jarige vrouw vertrok vrijdag 29 september uit Rijnsweerd (Utrecht) voor een fietstocht. Sindsdien ontbrak elk spoor van haar.