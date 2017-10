Verdachte aangehouden in zaak rond dood transgendervrouw in Arnhem

Het gaat om een 28-jarige man uit Ede, die is aangehouden in Veenendaal, meldt de politie. Daarnaast zijn woensdagavond in verband met het onderzoek huiszoekingen in drie woningen in de gemeenten Veenendaal, Ede en Arnhem verricht.

De transgendervrouw werd vrijdag dood aangetroffen in een woning in Arnhem. Er wordt uitgegaan van een misdrijf maar de politie weet nog niet hoe het slachtoffer om het leven is gekomen. Zaterdag werd er sectie verricht op het lichaam.

Buurtgenoten lieten de politie na de vondst van het slachtoffer weten schoten te hebben gehoord, maar de politie heeft daarvoor geen aanwijzingen gevonden.

Ophef

Toen het nieuws over de dood van het slachtoffer bekend werd, ontstond er ophef over de manier waarop zij werd omschreven in het persbericht van de politie: een 'transgender met vrouwelijke lichaamskenmerken'. Die formulering werd overgenomen door onder andere NU.nl, wat leidde tot klachten.

Na overleg met Transgender Netwerk Nederland (TNN), de nationale belangenorganisatie voor transgender personen, heeft de redactie van NU.nl besloten niet slechts de term 'transgender' te gebruiken, omdat dit geen zelfstandig naamwoord is, en het aannemelijk is dat het slachtoffer zich identificeerde als vrouw.