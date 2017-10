Commandant mariniers erkent schieten op treinkaapster De Punt

'2C' was de commandant van aanvalsgroep twee. Hij zei dat hij met zijn mitrailleur twee korte salvo's op haar afvuurde, van ongeveer 1,5 tot 2 meter afstand. Zij lag in een hoek van de restauratiecoupé, waar '2C' vlak daarvoor mondingsvuur had gezien.

Hij wist zeker dat hij was beschoten. Na de actie zag hij ook kogelinslagen, vlak naast de plek waar hij stond. In de coupé waar Hansina stierf, zijn echter geen wapens gevonden. '2C' verklaarde stellig dat hij daarna een uzi zag liggen buiten de trein, ter hoogte van de keuken waar Uktolseja overleed.

'2C' had al in een boek gezegd dat hij Uktolseja neerschoot, maar een andere marinier zei dinsdag dat 2C niet had geschoten.