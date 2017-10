Speurhonden zoeken in omgeving Huis ter Heide naar vermiste vrouw

De zoekactie zal waarschijnlijk de hele dag in beslag nemen, meldt de politie aan NU.nl.

Dinsdag werd een jas gevonden langs de Amersfoortseweg in Huis ter Heide, een dorp in de gemeente in Zeist. De politie bevestigde dat het kledingstuk vermoedelijk van de vrouw is. In de loop van woensdag hoopt de politie definitief duidelijkheid te krijgen.

"Er is ook wat kleding gevonden die misschien toebehoorde aan haar. De forensische recherche is daarom nog bezig het gebied verder te onderzoeken", zegt een woordvoerder. De kledingstukken zullen voor DNA-onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) worden gestuurd.

Mobiele eenheid

Een stuk bos nabij de Hobbemalaan is afgezet en agenten zijn aanwezig om te voorkomen dat mensen het gebied in gaan. De Mobiele Eenheid (ME) zal vanaf 17.00 uur meehelpen met de zoekactie. "Zodat we zeker weten dat er niks over het hoofd is gezien", meldt een woordvoerder.

Woensdag zocht de politie ook langs een fietspad in het naburige Den Dolder. Het is de bedoeling om nog verder te zoeken in en rond het gebied.

Burgers

De politie heeft camerabeelden opgevraagd van een defensieterrein in de buurt van Huis ter Heide. "Ook vragen we omwonenden naar eventuele camerabeelden waar de vrouw mogelijk op te zien is."

Agenten begeleiden ook burgers die woensdag in het gebied zoeken naar de vermiste vrouw. "We zien dat vele initiatieven zijn ontstaan", meldt een woordvoerder. "Om te voorkomen dat eventuele sporen vernietigd worden, vragen wij burgers om zich te melden bij de agenten."

De familie van de vrouw heeft de politie bedankt voor hun inspanningen. "Er wordt met man en macht gewerkt om duidelijkheid te krijgen omtrent deze vermissing", is in een verklaring te lezen.

Route

De 25-jarige vrouw vertrok vrijdag uit Rijnsweerd (Utrecht) op een zwarte fiets. Om 18.50 uur stuurde ze haar vriend nog een foto van zichzelf, toen ze in de regen stond. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

De politie maakte dinsdag de route bekend die de vrouw vermoedelijk heeft gereden. Ze fietste de route 115802 tussen 19.00 en 20.30 uur van Soest in de richting De Bilt. Mogelijk was ze toen weer terug op weg naar Utrecht.

Zoektocht

De vrouw wordt sinds vrijdagavond vermist. Eerdere zoektochten, die zondag en maandag plaatsvonden in de omgeving van Soest, Paleis Soestdijk en de Hilversumsestraatweg in Baarn, hebben niets opgeleverd.

Na aandacht voor de zaak in de uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond, heeft de politie rond de 35 tips binnengekregen. "Er zit wellicht iets tussen waar we wat aan hebben", aldus een woordvoerder. In totaal kreeg de politie in de afgelopen dagen meer dan driehonderd tips.