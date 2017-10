Donderdag mogelijk zware ochtendspits door regen

Volgens weeronline.nl kan donderdagochtend in het noordoosten van het land tussen de 20 en 45 millimeter regen vallen. Ook in het midden van het land zal er sprake zijn van stevige buien.

Overigens verwacht de VerkeersInformatieDienst (VID) juist een rustigere ochtendspits door de aangekondigde lerarenstaking in het basisonderwijs.

Hierdoor werken meer mensen met normaalgesproken schoolgaande kinderen thuis of gaan ze later de weg op, stelt de VID.

Door de regen en vallende bladeren kunnen ook de sporen glad worden. Mensen moeten daarom ook rekening houden met vertraging en uitval van treinen.

Volgens het KNMI kan al in de nacht van woensdag op donderdag de wind ook in het binnenland aantrekken tot stormachtig. Aan de kust kunnen de windstoten oplopen tot 80 kilometer per uur.

De wind zal in de loop van de ochtend en in de middag aantrekken tot windkracht negen. In de tweede helft van de ochtend komt aan zee een westerstorm te staan, aldus de weerbureaus. De windsnelheden kunnen dan oplopen tot 120 kilometer per uur aan de kust.

In de loop van de middag neemt de wind weer af tot matig landinwaarts.