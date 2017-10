Aanrijding Amsterdam CS was noodlottig ongeval

De politie betreurt dat er zo veel achterdocht en twijfel is ontstaan na het ongeval. "Veel mensen zijn geschrokken van dit incident. De gebeurtenissen riepen in eerste instantie vergelijkingen op met recente aanslagen in Europa", schrijft de gemeente in een brief.

Toch was er sprake van een noodlottig ongeval, de man was onwel geworden door een te lage bloedsuikerspiegel, zo stelt Amsterdam.

Een deel van de achterdocht ontstond omdat al snel bekend werd dat de man van Marokkaanse komaf is. Eind augustus lekte via Geenstijl de precieze identiteit van de bestuurder uit.

De politie weigerde de etniciteit van de verdachte naar buiten te brengen. De korpsleiding staat nog steeds achter die beslissing want bij verkeersongelukken gebeurt dat nooit.