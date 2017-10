Aanrijding Amsterdam CS volgens politie definitief noodlottig ongeval

De politie betreurt dat er zo veel achterdocht en twijfel is ontstaan na het ongeval. "Veel mensen zijn geschrokken van dit incident. De gebeurtenissen riepen in eerste instantie vergelijkingen op met recente aanslagen in Europa", schrijft de gemeente in een brief.

Door de aanrijding in juni raakten zeven mensen gewond, voornamelijk toeristen. De politie hield de verdachte een aantal dagen vast omdat ze er 100 procent zeker van wilde zijn dat de man onwel was geraakt en er geen opzet in het spel was.

Tijdens het onderzoek zijn de telefoon, de auto en de bloedsuikermeters van de man nader bekeken. Ook vond een huiszoeking plaats. Uiteindelijk bleek volgens de politie dat er geen opzet in het spel was, maar dat de Amsterdammer onwel was geworden door een lage bloedsuikerspiegel. Hij is diabetespatiënt.

Eind augustus lekte via Geenstijl de precieze identiteit van de bestuurder uit. De politie heeft altijd geweigerd om de etniciteit van de verdachte naar buiten te brengen. De korpsleiding staat nog steeds achter die beslissing, want bij verkeersongelukken gebeurt dat nooit.