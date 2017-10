Politie doet onderzoek naar gevonden jas, mogelijk van vermiste Utrechtse

In het programma Opsporing Verzocht, waar dinsdagavond aandacht werd besteed aan de zaak, zegt een woordvoerder van de politie een sterk vermoeden te hebben dat de jas van de vrouw is.

De 25-jarige vrouw is vrijdag vertrokken uit Rijnsweerd (Utrecht) op een zwarte fiets. Om 18.50 uur stuurde ze haard vriend nog een foto van zichzelf, toen ze in de regen stond. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

De politie is ondertussen volop bezig met een onderzoek op de locatie in Huis ter Heide, een dorp in de gemeente Zeist. Bij het onderzoek worden onder andere speurhonden ingezet.

Ook dinsdag overdag werd er al urenlang gezocht naar de vrouw in het bosgebied ten westen van Soest. Door middel van de telefoongegevens heeft de politie het laatste signaal van haar telefoon opgepikt rond 19.30 uur vrijdagavond, ten zuidwesten van dat dorp.

Inmiddels is duidelijk dat ze de route 115802 heeft gefietst tussen 19.00 en 20.30 uur van Soest in de richting De Bilt. Mogelijk was ze toen weer terug op weg naar Utrecht.

Buurtonderzoek

Naast het onderzoek op de eerder aangegeven locaties is ook een buurtonderzoek in Baarn gestart met behulp van familie en vrienden van de vrouw, zo meldt de politie Utrecht.

Het buurtonderzoek wordt gedaan rondom de Hilversumsestraatweg. Ook hoopt de politie beelden van beveiligingscamera's bij huizen te verkrijgen.

Eerdere zoektochten, die zondag en maandag plaatsvonden in de omgeving van Soest, Paleis Soestdijk en de Hilversumsestraatweg in Baarn, hebben niets opgeleverd. Er werden diverse spullen aangetroffen, maar deze lijken vooralsnog geen relatie te hebben met de vermiste 25-jarige.

Zorgen

De politie zei maandagavond dat ze zich zorgen maken om de vrouw, omdat er geen signalen zijn dat ze vrijwillig wilde verdwijnen. Ook maakte de politiewoordvoerder Bernard Jens in praatprogramma Pauw bekend dat een ongeval niet voor de hand lijkt te liggen. "Dan hadden we haar fiets wel gevonden."

Op de avond dat de vrouw vertrok, barstte noodweer los. "Volgens het KNMI was het die avond zelfs gevaarlijk weer", laat de politie weten. "Alle scenario's worden opengehouden."

De politie heeft inmiddels meer dan driehonderd tips ontvangen.