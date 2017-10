Provincie Noord-Brabant stelt mestverwerker ultimatum om lekkende tanks

Tijdens controles ontdekte de provincie dat er vier lekkende tanks bij het bedrijf aanwezig zijn. Het bedrijf is onder verscherpt toezicht geplaatst om nieuwe calamiteiten te voorkomen. Eerder werden er acht tanks gevonden die niet goed waren afgesloten.

Den Ouden kwam in augustus in opspraak omdat ammonium in het riool was gelekt en de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel ontregelde. Omdat het sterk vervuilde rioolwater niet goed gezuiverd kon worden kwam het ammonium ook terecht in Brabantse rivieren en beken.

Het duurde twee weken tot de rioolwaterzuivering weer normaal werkte en de vervuiling was verdwenen. Het bedrijf riskeert strafvervolging omdat de calamiteit niet was gemeld.