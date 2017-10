Het waarschuwingsschot werd gelost bij een achtervolging van zijn auto, die over de kop sloeg nadat deze door een politiewagen was geraakt.

De politie was achter de verdachte aangegaan na een melding dat hij iemand had bedreigd en dat hij mogelijk een vuurwapen had. Het waarschuwingsschot werd gelost in de Dr. Nolenslaan. De man werd niet geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.