Celstraffen tot 22 jaar geëist voor fatale overval op bejaarde vrouw Helmond

De hoogste eis klonk tegen Schiedammer Rizwan V., die vermoedelijk de fatale klappen uitdeelde. Medeverdachten Henk van D. en Jacky W., de initiator die zelf niet in de woning is geweest, hoorden achttien en twaalf jaar eisen.

Tegen twee Helmondse tipgevers eiste de officier twaalf en achttien maanden cel. De officier sprak van een "beestachtige actie" door "sluwe daders."

Mien Graveland werd in augustus 2014 op klaarlichte dag in haar eigen huis overvallen, ernstig toegetakeld en zwaargewond achtergelaten. De weduwe werd uren later door haar zoon aangetroffen en overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Bij de overval deed Rizwan V. zich voor als medewerker van een energiebedrijf. De bejaarde werd geslagen en met tiewraps aan een tafelpoot vastgebonden. De vrouw overleed uren later in het ziekenhuis, nadat haar zoon haar had gevonden.

Geweld

V. verklaarde vorige week dat hij geen geweld wilde gebruiken, en de bejaarde alleen in paniek een duw heeft gegeven, waarbij zijn grote zaklamp tegen haar hoofd kwam. De vrouw viel achterover op de grond. Volgens de patholoog moet er meer geweld zijn gebruikt.

De verdachten werden pas eind vorig jaar na veel onderzoek en oproepen in opsporingsprogramma’s op televisie aangehouden.