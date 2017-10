Haagse man krijgt in hoger beroep ruim twee jaar cel voor doodschudden baby

De straf valt daarmee in hoger beroep lager uit dan bij de rechtbank. Die veroordeelde de vader tot twee jaar en zes maanden wegens doodslag. De verdachte Rudolph H. werd bekend als ronselaar voor de jihad en stond daarvoor ook al voor de rechter.

Het vier maanden oude meisje overleed aan de gevolgen van zwaar hersenletsel. H. veronderstelde dat zijn anderhalf jaar oude zoontje, dat in de box lag, mogelijk betrokken was bij de dood van de baby. De advocaat-generaal achtte dit vorige maand op de zitting uitgesloten, gezien de letsels van het slachtoffertje. Het leidde tot een eis van vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk.

Het hof acht niet bewezen dat de man zijn dochter wilde doden of de kans op de dood van zijn dochter bewust heeft aanvaard. Maar hij heeft wel op de koop toegenomen dat zijn dochter door het schudden zwaar letsel kon oplopen.

Net als de rechtbank vindt het hof een gevangenisstraf van twee jaar en zes maanden passend. Maar omdat het strafproces te lang heeft geduurd, gaan er drie maanden vanaf. De advocaat-generaal bij het hof had vier jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk.

Wegens de latere jihad-acties van H. was de zitting vorige maand in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. H. - alias Abou Suhayb - is een bekeerling en zou fungeren als mediaman van een criminele organisatie in Den Haag die jongeren ertoe aanzette om in IS-gebied te gaan strijden.