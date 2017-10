Daders liquidatie Best gefilmd door bewakingscamera's

De beelden van de vluchtende auto werden maandagavond getoond in het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant. De daders staan niet herkenbaar op de beelden.

De politie maakte bekend dat de BMW die de daders hebben gebruikt al een half jaar geleden was gestolen in Cuijk. Vermoedelijk zijn ze in Son overgestapt in een andere auto.

Dennis S. werd eind augustus in Best doodgeschoten toen hij in zijn auto zat. De 35-jarige Eindhovenaar was een bekende van de politie en was al zeker twee keer eerder doelwit van een liquidatiepoging.