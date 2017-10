Publicist moet 500.000 euro betalen aan moeder Marianne Vaatstra

Volgens de NOS volgt de veroordeling op een vonnis uit augustus. Toen werd Dankbaar gevraagd bepaalde uitspraken van Terpstra van zijn Facebookpagina en website te verwijderen en eerdere uitspraken te rectificeren. Omdat Dankbaar dat niet deed, wijst de rechter nu een schadevergoeding toe.

Dankbaar is de mede-auteur van het boek Het Verboden dagboek van Maaike Vaatstra dat in 2014 verscheen. Daarin zijn dagboekpassages van Terpstra opgenomen over de moord op haar dochter. Het dagboek kwam via derden in handen van Dankbaar. In het boek suggereren de auteurs dat de werkelijke dader van de moord nooit is opgepakt.

Terpstra kreeg eerder al een schadevergoeding van 200.000 euro toegewezen omdat Dankbaar haar auteursrecht had geschonden. De rechter gebood toen de hele oplage van het boek te vernietigen.

Marianne Vaatstra werd in 1999 vermoord bij het Friese Zwaagwesteinde. In 2012 werd door middel van grootschalig DNA-onderzoek de dader Jasper S. aangehouden. Hij werd in 2013 veroordeeld tot achttien jaar cel.