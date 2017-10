Treinverkeer Utrecht Centraal bijna geheel hervat na stroomstoring

Op alle trajecten reden omstreeks 13.30 uur weer treinen en de vertraging neemt af. Vanaf 14.00 uur reden alle treinen weer volgens dienstregeling.

Het treinverkeer rond het spoorknooppunt in Utrecht, raakte maandag verstoord door een stroomstoring bij netbeheerder Stedin. De storing was vrij snel verholpen, maar het treinverkeer had er nog langer last van.

De stroomstoring was het gevolg van een uitgevallen transformator, zo meldde Stedin.

Ontlasten

Door de stroomstoring werden treinen vanuit Alkmaar, Arnhem en Den Bosch gestopt om zo Utrecht Centraal te ontlasten.

Onder andere in de Utrechtse wijk Lombok en in de Carthesius Driehoek was er geen spanning. Monteurs zijn ter plaatse.