Oud-zwemster en programmamaker Hansje Bunschoten (59) overleden

Hansje Bunschoten was al geruime tijd ziek, ze had kanker. In 2016 vertelde ze in het televisieprogramma Maskers af dat zij tumoren in haar hoofd had met uitzaaiingen in haar lichaam.

Hansje Bunschoten won in de jaren zeventig vele nationale titels in het zwemmen. Ze was de eerste Nederlandse zwemster die de 100 meter vrije slag onder de minuut zwom. Op haar veertiende deed ze mee aan de Olympische Spelen in M√ľnchen.

Nadat ze was gestopt met topsport, werd Bunschoten actief op radio en televisie. Ze was regisseur bij Studio Sport, eindredacteur bij het programma De Rijdende Rechter en maakte een goedbekeken serie over de liefde.