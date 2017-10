Flat in Waalwijk ontruimd om mogelijk explosief

Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zijn opgeroepen om te onderzoeken of het daadwerkelijk om een explosief gaat. De Noordstraat is afgezet. Eerder hadden explosievenverkenners van de politie onderzoek gedaan.

Voorafgaand aan de evacuatie van de bewoners was een vrouw voor het flatgebouw mishandeld en met een steekwapen bedreigd. De politie hield de verdachte van de mishandeling aan in de flat. Bij de man is een voorwerp aangetroffen dat mogelijk een explosief is. Hij is een bekende van de politie.

Een persoon is opgevangen op het gemeentehuis. De andere mensen die hun woning moesten verlaten, hebben onderdak gevonden bij familie of bekenden.