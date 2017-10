Gepensioneerde FBI-agent gaat verraad Anne Frank onderzoeken

Volgens Het Parool wordt de Amerikaan geholpen door een team van 19 criminologen, historici, journalisten en dataspecialisten. Ook de Nederlandse politie, de gemeente Amsterdam en de Anne Frank-Stichting werken mee en stellen hun archief tot zijn beschikking.

FBI-agent Vince Pankoke ging vorig jaar met pensioen. Hij zat bij de Amerikaanse dienst onder meer achter Colombiaanse drugskartels aan. Pankoke noemt het verraad van Anne Frank 'de ultieme cold-case'.

Op de website Cold Case Diary vraagt de onderzoeker getuigen of nabestaanden die nog nieuwe informatie hebben zich willen melden. "Oude brieven, dagboeken, foto's, documenten of verhalen kunnen van groot belang zijn bij het onderzoek", schrijft hij.

Achterhuis

Het Joodse meisje Anne Frank zat met haar familie twee jaar ondergedoken in het Achterhuis aan de Prinsengracht in Amsterdam. In augustus 1944 deden de nazi's een inval en werden de acht bewoners van het Achterhuis naar Duitsland afgevoerd. Alleen vader Otto Frank overleefde de concentratiekampen.

Hij vond na de oorlog het dagboek dat Anne gedurende hun verblijf in het Achterhuis had bijgehouden. Het werd een van de beroemdste boeken ter wereld en is vertaald in meer dan 60 talen.

Wie de familie heeft verraden, is nooit duidelijk geworden. Het laatste onderzoek uit 2016 stelde dat de onderduikers wellicht per toeval door de Duitsers werden ontdekt.