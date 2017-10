Commando's doen aangifte tegen Defensie voor ongeval Ossendrecht

Hun advocaat Michael Ruperti heeft dit bevestigd naar aanleiding van een bericht in het AD.

Op een schietbaan in Ossendrecht werd vorig jaar een 35-jarige sergeant doodgeschoten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) schreef in juni in een rapport dat er heel veel mis was op de schietbaan.

De locatie was niet gekeurd en er hingen linnen doeken in plaats van kogelwerende wanden. Het Korps Commandotroepen wilde al jarenlang een eigen schietbaan die veilig genoeg was om op te oefenen, maar kreeg die maar niet.

Irak

Volgens de commando's die aangifte gaan doen tegen het ministerie is er veel meer mis bij Defensie. Volgens hen zijn de materialen die ze gebruiken zo oud dat ze hun missies met gevaar voor eigen leven doen. Om die reden beraden ze zich ook op een mogelijke rechtszaak tegen Defensie om de missie naar Irak voortijdig te laten stoppen.

Minister Jeanine Hennis (Defensie) stond deze week al onder grote druk nadat bleek dat twee militairen tijdens de missie in Mali om het leven waren gekomen door een mortiergranaat die onveilig was. De granaat had volgens het onderzoek zwakke plekken in het ontwerp.

Asscher

Demissionair vice-premier Lodewijk Asscher (PvdA) vond de conclusies van de onderzoeksraad dermate zwaar dat de minister moet overwegen om op te stappen. Vrijdag liet Hennis in een brief aan de Tweede Kamer weten dat ze laat onderzoeken of Defensie nalatig is geweest.

Volgens advocaat Ruperti had de hoogste commandant der strijdkrachten volgens de militaire regelgeving zelf aangifte moeten doen bij een opsporingsambtenaar. In dit geval is dat de marechaussee. "Minister Hennis heeft nu gezegd dat er een extern onderzoek komt, maar zet de militaire regelgeving hier helemaal mee opzij. De commando's hebben daarom besloten om zelf in actie te komen en aangifte te doen. De verantwoordelijken hiervoor moeten worden opgespoord en gestraft."

Om de tafel

Defensie laat in een reactie weten nog niet op de hoogte zijn van een aangifte, maar zou graag met de commando's om de tafel te willen. "We begrijpen de onrust en gaan graag het gesprek aan om deze weg te nemen. De problemen bij het Korps Commandotroepen zijn bekend en gelden voor heel Defensie. Maatregelen zijn ingezet en er wordt gewerkt aan herstel. Dat heeft tijd nodig. De dood van een collega komt bij iedereen hard aan."

Defensie zegt binnenkort ook met een uitgebreide reactie te komen op het rapport van de OVV naar aanleiding van het ongeluk in Ossenrecht. Ook na dit incident uitte de raad harde kritiek op Defensie.