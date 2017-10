Politie valt opnieuw clubhuizen binnen van motorclub Satudarah

Het onderzoek is in 2016 begonnen omdat de zogenoemde 'outlauw motorbende' (OMG) in verband wordt gebracht met ernstige strafbare feiten, zoals afpersing, geweld, wapenbezit en drugshandel.

De acties worden geleid door zes officieren van justitie, meldt het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Alle aanwezigen in de clubhuizen worden gecontroleerd op het bezit van verboden goederen, zoals drugs en wapens.

Bestuursleden

Eerder deze week werden al drie landelijke bestuursleden van Satudarah aangehouden bij een grote politieactie. Zij blijven zeker twee weken vastzitten. Het trio wordt verdacht van deelneming aan een criminele organisatie, die zich bezighoudt met afpersing, geweld, wapenbezit en drugshandel.

Bij de actie dinsdag zijn 22 huizen, bedrijfspanden en garageboxen doorzocht op diverse plaatsen in het hele land. Er werd beslag gelegd op 750 gram MDMA, contant geld, twee motoren, zes auto's, tien kostbare horloges en een grote hoeveelheid documenten en computers en mobiele telefoons.

Verbod

Zoals aangekondigd heeft het Landelijk Parket vrijdag de rechtbank Den Haag gevraagd om Satudarah te verbieden. Het doel is dat een definitief einde komt aan de aanwezigheid van de motorclub in het land. De van oorsprong Molukse motorclub heeft in Nederland ongeveer negenhonderd leden.

Eerder is een identiek verzoek ingediend om motorclub Bandidos te verbieden. De rechter in Utrecht behandelt die zaak volgende week.