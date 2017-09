Zoon (14) bekent doodsteken ouders Katlijk

De jongen wordt nog zeker twee weken in voorarrest gehouden. Hij zit sinds dinsdag in voorarrest.

Afgelopen week werd er sporenonderzoek verricht in de woning in het Friese dorp, nabij Heerenveen. De zoon is de jongste van drie kinderen van het echtpaar.

Dinsdag 26 september werd het echtpaar (63 en 62 jaar) gevonden en diezelfde avond werd hun zoon nog aangehouden. De politie ging al snel uit van een misdrijf.

Terughoudend

Omdat het om een minderjarige gaat, is het Openbaar Ministerie terughoudend met het geven van informatie. Als het onderzoek is afgerond, zal de zaak in principe achter gesloten deuren worden behandeld, naar verwachting in 2018.

Het gezin was niet in beeld bij hulpverleningsinstanties. Dit zegt burgemeester Tjeerd van der Zwan van de gemeente Heerenveen in een reactie. "Voorop staat nu wat de mensen hier nodig hebben. Ons medeleven gaat uit naar de naasten. We wensen hen veel sterkte toe."