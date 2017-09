Vermengde kip Britse leverancier niet in Nederland verkocht

"De controle in Nederland is gewoon heel goed", aldus een woordvoerder van de NVWA. "In elk groot slachthuis is constant een dierenarts van de NVWA aanwezig om toezicht te houden."

Ook stelt de NVWA dat ze nog geen meldingen van hun Britse collega's hebben gekregen. "Als er aanwijzingen zijn dat de kippen van de Britse fabriek in Nederland worden verkocht, dan horen wij dat direct van onze Britse collega's. Wij hebben navraag gedaan, maar tot nu toe hebben wij nog niets gehoord."

Het Britse 2 Sisters is via 2 Sisters Storteboom wel in Nederland actief. Het Nederlandse dochterbedrijf telt vijf productielocaties in Nederland en één in Polen. Een woordvoerder van Storteboom geeft aan dat de voedselveiligheid bij de Nederlandse tak niet in het gedrang is.

Andere kippen

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) is er ook van overtuigd dat de vermengde kippen niet in Nederland worden verkocht. "De Nederlandse supermarkten werken met andere leveranciers."

De NVWA zegt dat het de verantwoordelijkheid is van de supermarkten om mogelijk oud vlees uit de supermarkt te weren. "Uiteindelijk is het bedrijf dat het vlees inkoopt verantwoordelijk voor de kwaliteit. Als er dan iets mis is, moeten zij het vlees uit de schappen halen onder ons toezicht."