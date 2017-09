Waarschuwing voor dichte mist tijdens ochtendspits

In het noordoosten is het zicht minder dan 100 meter en dat is zeer hinderlijk voor het verkeer.

Vooral in de provincies Groningen, Drenthe en Flevoland kan de mist verraderlijk zijn, volgens weerbureau Weeronline. In het Drentse Eelde is het zicht slechts 64 meter.

Vanwege de mist is volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) de spitsstrook op de A9 van Amstelveen richting Alkmaar dicht. Ook zijn er op de N200 (Zandvoort-Haarlem) en N201 (Zandvoort-Hilversum) ongelukken gebeurd door verminderd zicht.

De mist zal in het noorden pas aan het einde van de ochtend verdwijnen.

Vluchten

Bij Schiphol kunnen door de dichte mist minder vliegtuigen per uur landen, meldt een woordvoerder van de luchtverkeersleiding aan NU.nl. Dat heeft vertragingen en het annuleren van vluchten als gevolg.