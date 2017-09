Wereldwijde storing door softwareprobleem zorgt voor vertraagde vluchten KLM

Door het probleem zijn 24 KLM-vluchten vertraagd, meldt KLM. De luchtvaartmaatschappij liet aan het begin van de middag op Twitter weten aanhoudende technische problemen te hebben. Later bleek de oorzaak te liggen bij een softwareprobleem.

Volgens een woordvoerder van KLM ging het om een probleem met het softwaresysteem Amadeus Altéa, dat wereldwijd door zo'n 125 maatschappijen wordt gebruikt, waaronder Air France-KLM. Daardoor was er een storing in het boekingssysteem. Ook het inchecksysteem lag er enige tijd uit, maar is inmiddels weer in gebruik.

De storing zorgde voor vertragingen op luchthavens over de hele wereld. Onder meer Charles de Gaulle in Parijs, Gatwick in Londen en Washington, New York en Singapore ondervonden hinder.

Vertragingen

Op Rotterdam The Hague Airport had luchtvaartmaatschappij British Airways last van de storing, zegt een woordvoerder. Daardoor liepen vluchten tussen Londen en Rotterdam vertraging op. Eén vlucht is geannuleerd als gevolg van de problemen. Eindhoven Airport zegt geen last te hebben gehad van de storing.

Gatwick bevestigde via Twitter dat luchtvaartmaatschappijen in Londen problemen hadden, maar dat die verholpen zouden zijn. De luchthaven in Washington bevestigde de storing ook, al zouden de gevolgen daar meevallen..

Amadeus meldt dat de oorzaak van het probleem lag bij een netwerkstoring. Over de oorzaak van die storing is nog niets bekend.

Cyberaanval

KLM kampte in het verleden vaker met internetstoringen. In 2013 was zo'n storing het gevolg van een cyberaanval. Het ging toen om een DDoS-aanval, waarbij de servers van een bedrijf overbelast raken als ze worden bedolven onder een grote hoeveelheid internetverkeer.