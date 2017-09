Ex-politiechef Welten uit dienst bij politie na ophef salaris

Dat meldt een woordvoeder van de Nationale Politie donderdag aan NU.nl.

Op Welten was door minister Blok een moreel beroep gedaan om in gesprek te gaan over verlaging van zijn verdiensten. Inclusief pensioenbijdragen en een afgesproken bijdrage aan zijn woning kreeg Welten vorig jaar ruim 267.000 euro.

Welten: ''Ik heb deze uitnodiging aanvaard, omdat ik mij niet kan vinden in het beeld dat mijn aanstelling uit 2003 bij sommigen oproept. Het gesprek heeft ertoe geleid dat ik op 1 maart 2018, meer dan vier jaar voor het bereiken van mijn AOW-leeftijd, bereid ben vrijwillig af te zien van mijn doorlopende aanspraken.''

De voor Welten gunstige afspraken werden gemaakt nadat toenmalig burgemeester van Amsterdam Job Cohen aan Welten in 2003 had gevraagd terug te keren uit Groningen naar Amsterdam. Welten moest daarvoor worden gecompenseerd.

Eervol ontslag

Welten krijgt na 43 jaar een eervol ontslag. Hij blijft daarna nog wel drie jaar advieswerk doen voor de politie. Het gaat om drie dagen per maand. Hij krijgt hiervoor het wettelijke uurtarief. Als compensatie voor pensioenverlies krijgt hij eenmalig een bedrag van vijftienduizend euro bruto. Welten koopt het deel van zijn woning dat eigendom is van de politie.

Welten is lang niet de enige grootverdiener bij de politie. Steeds meer medewerkers hebben een rianter inkomen dan hun hoogste baas Akerboom. Die lijst telde vorig jaar inclusief Welten 24 namen. De politie kan hier weinig tegen doen omdat ze onder meer gebonden is aan cao-afspraken.

Verstandig

Gerrit van de Kamp van politiebond ACP spreekt van een ''verstandig besluit" en een ''prima oplossing" die ''goed is voor het imago van de politie". Zijn collega Jan Struijs van de politiebond NPB zegt gemengde gevoelens te hebben. ''Weltens vertrek scheelt de belastingbetaler een hoop geld en dat is mooi. Maar veel politiemensen vragen me: mooie deal voor de top, maar ik heb ook 42 jaar bij de politie gewerkt - waar blijft mijn deal?"