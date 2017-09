'Mortiergranaat die ontplofte bij dodelijk ongeval Mali was onveilig'

Dat heeft voorzitter Jean Debie van de militaire vakbond VBM tegen RTL Nieuws gezegd.

De in Bulgarije gemaakte granaten zouden in 2006/2007 met spoed zijn besteld voor de Afghanistan-missie. Volgens RTL Nieuws adviseerde een keurmeester van Defensie in een rapport de partij af te keuren omdat de granaten onveilig zouden zijn. Dat rapport zou door Defensie zijn genegeerd.

Volgens Debie was het ongeluk niet gebeurd als de veiligheidsprocedures van Defensie waren nageleefd. Hij zegt dat de granaten ook niet waren gecontroleerd voor gebruik in Mali, nadat zij in Afghanistan waren geweest. Dit terwijl dat onder meer vanwege de klimaatverschillen wel nodig was.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) komt donderdag met een rapport over het ongeluk. Defensie reageert tot die tijd niet op de berichtgeving.

Oefening

Op 6 juli 2016 kwamen bij een mortiergranaatoefening in Mali een 29-jarige sergeant der 1e klasse en een 24-jarige korporaal van de Luchtmobiele Brigade in Assen om het leven. Een collega van dezelfde eenheid raakte zwaargewond.

Het ongeluk gebeurde ten zuiden van Kidal, op bijna 300 kilometer van Gao. Daar is de Nederlandse hoofdmacht gestationeerd voor deelname aan de Mali-missie met de naam MINUSMA.

Het was al bekend dat er een defect was aan de granaat die ontplofte in de buis van de 60 mm-mortier. Die ontploffing zou zijn veroorzaakt door een fout in het onstekingsmechanisme van de mortier.