Nieuwe cijfers bevestigen groeimogelijkheden voor Schiphol

Dat stelt de luchthaven zelf na een studie die is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Uit de studie blijkt dat het aantal woningen dat te maken heeft met zeer veel geluidsoverlast sinds 2015 is toegenomen van 10.100 naar elfduizend (ervan uitgaande dat er dit jaar vijfhonderdduizend vluchten worden uitgevoerd). Omdat de afgesproken norm 13.600 is, zegt Schiphol dat de geluidsbelasting negentien procent onder de norm blijft.

Het aantal mensen dat ernstige hinder ondervindt van het vliegverkeer ligt op 117.500, terwijl de norm ligt op 166.500. Het aantal mensen dat door vliegverkeer gestoord wordt in hun slaap is gelijk gebleven op 24.500, terwijl de norm ligt op 45.000. "We kunnen concluderen dat de geleverde en afgesproken inspanningen van de luchtvaartsector om stiller te gaan vliegen en daarmee hinder te beperken zijn gehaald", zo stelt de luchthaven in het rapport.

Rekenregels

Het onderzoek is een zogeheten milieueffectrapportage (MER) die op advies van het ministerie is uitgevoerd op basis van Europese rekenregels. Schiphol wil de resultaten gaan bespreken met partijen die betrokken zijn bij de groei van de luchthaven, zoals de luchtvaartsector, bewonersorganisaties en de overheid. "Dit is een basis om verdere ontwikkeling van Schiphol mogelijk te maken, op een duurzame en veilige manier", aldus de luchthaven.