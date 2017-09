Trafigura wijst nieuwe claim van slachtoffers giframp af

In de rechtbank van Amsterdam stonden advocatenteams van beide partijen woensdag lijnrecht tegenover elkaar.

Trafigura spreekt van een "bloeiende claimindustrie waar niemand toezicht op houdt" en vraagt de rechtbank om de stichting niet ontvankelijk te verklaren. Het bedrijf wijst erop dat rechters in Ivoorkust en Groot-Brittannië in het verleden al letselschade hebben toegekend aan de slachtoffers van de giframp met de tanker Probo Koala. Die dumpte elf jaar geleden illegaal chemisch afval in de Ivoriaanse havenstad Abidjan.

Schadeclaim

Door de lozing werden duizenden mensen ziek en overleden er vijftien. Het bedrijf is nooit veroordeeld, maar betaalde wel ruim 150 miljoen euro aan Ivoorkust voor een schoonmaakoperatie. Een grote groep Ivorianen diende een claim in bij de rechtbank tegen Trafigura.

Advocaten van de multinational beweren nu dat de Nederlandse stichting VDT-CI afhankelijk is van procesinvesteerders die mee zullen profiteren bij het verdelen van een schadevergoeding. De stichting zegt dat dit een goede belangenbehartiging van Ivoriaanse slachtoffers niet in de weg hoeft te staan.

Financiering

"Juist dankzij de ter beschikking gestelde financiering is de stichting in staat de belangen van de slachtoffers in Ivoorkust adequaat te behartigen. Zonder financiering geen collectieve actie", zei de advocaat van de stichting Victimes des déchets toxiques Côte d'Ivoire (Slachtoffers van giftig afval Ivoorkust). "Met big business heeft dit alles niets van doen", zei hij. De stichting vertegenwoordigt naar eigen zeggen tienduizenden slachtoffers.

Trafigura maakte woensdagmiddag tegen het einde van de zittingsdag bekend niet te willen schikken in de zaak. De stichting had hierop gezinspeeld tijdens de zitting, maar de advocaat van Trafigura gaf woensdagmiddag expliciet aan dat er geen schikking getroffen wordt.