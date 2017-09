De monteurs waren in de windmolen toen daar brand uitbrak. Ze wisten naar beneden te komen en zijn daar door ambulancepersoneel behandeld aan brandwonden aan hun handen, aldus de veiligheidsregio Flevoland.

De brandweer laat het vuur in de turbine van de windmolen gecontroleerd uitbranden. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend.

In 2013 kostte een brand in een windmolen in Ooltgensplaat (Zuid-Holland) twee monteurs het leven.