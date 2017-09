Brabantse veehouder op vingers getikt voor verwaarlozing dieren

De kalveren en pinken, 1-jarige runderen, stonden tussen grote hopen uitwerpselen. De dieren kregen alleen rottend en schimmelend hooi te eten en waren erg mager. Een groep van dertien pinken kon naar een kaalgegeten weiland lopen, maar alleen door een dikke laag mest.

In een achterafgelegen stal lag een ziek kalf dat aan zijn lot was overgelaten en niet meer overeind kon komen. Een veearts heeft het dier uit zijn lijden verlost.

In een wei stonden vijf sterk vermagerde paarden. In een andere wei werkte de drinkwatervoorziening niet en moest het vee uit de sloot drinken. Hierbij was één pink tot zijn buik in de modder gezakt en verdronken. In een wei met schapen vonden de inspecteurs twee oude kadavers.

Volgens de NVWA is het aan het Openbaar Ministerie of de veehouder wordt vervolgd. Uit privacy-oogpunt wil de NVWA niet zeggen waar het bedrijf is gevestigd.