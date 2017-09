Haagse agent ontkent geld te hebben gekregen voor lekken informatie

Dat werd woensdag duidelijk op de eerste dag van de rechtszaak tegen A. en vier andere verdachten.

A. wordt ervan verdacht dat hij maandenlang tegen betaling in de systemen van de politie heeft gezocht naar informatie over hennepkwekerijen en die zou hebben doorgespeeld. "Ik heb absoluut geen geld, gunsten of diensten gekregen voor het lekken van informatie", aldus de verdachte.

En dat hij nu, terugkijkend, het ''belachelijk" vindt wat hij heeft gedaan. ''Ik schaam me kapot. Ik heb niet nagedacht", aldus A., die in 2007 bij de politie kwam werken en later hoofdagent bij de politie in Den Haag werd.

Hij heeft in eerdere verhoren onder meer het schenden van zijn ambtsgeheim toegegeven, in de rechtbank wil hij daar niet verder op ingaan. ''Daar heb ik eerder al over verklaard meneer de voorzitter", was zijn antwoord op bijna alle vragen van de rechter.

Adressen

A. zou adressen van tientallen kwekerijen hebben doorgegeven aan zijn vriend Yassine H., die ook terechtstaat. H. zou de kwekerijen vorig jaar hebben leeggehaald voordat de politie binnenviel. H. verklaarde dat hij misschien wel eens informatie had gekregen over hennepkwekerijen, maar hij kon zich niet meer herinneren of hij daarom gevraagd had.

Uit ''nieuwsgierigheid" ging hij wel eens bij die adressen kijken, maar daar bleef het bij. Mogelijk was het ''stoerdoenerij", misschien had hij ''per ongeluk" sms'jes verstuurd met die informatie naar anderen, maar naar wie weet hij niet.

H. had via zijn advocaat bij aanvang van de zitting al laten weten dat hij niet lekker was en koorts had. Na ongeveer een uurtje verhoor, gaf hij aan dat het niet meer ging. De rechter liet hem vertrekken, maar verwacht hem uiterlijk donderdagochtend - met doktersverklaring - weer terug in de rechtbank.

Neven

Samen met A. en zijn vriend staan ook drie andere verdachten terecht, onder wie twee neven van H., die verdacht worden van enkele pogingen tot inbraak.

Voor de rechtszaak zijn drie dagen uitgetrokken. Donderdag staat de strafeis van het Openbaar Ministerie gepland, vrijdag reageren de advocaten van de mannen. Waarschijnlijk volgt de uitspraak op vrijdag 13 oktober.