Zoon (14) verdacht van betrokkenheid bij dood echtpaar Katlijk

Dat heeft de politie dinsdagavond bekendgemaakt. De lichamen van de 63-jarige man en 62-jarige vrouw werden gevonden in een woning aan de Schoterlandseweg in Katlijk bij Heerenveen. De woning is onderdeel van een groot huis in een landelijke omgeving. In het pand is ook een cursusruimte. Bewoners van een ander deel van de woonboerderij vonden de slachtoffers.

De slachtoffers hadden drie zoons. De 14-jarige verdachte is de jongste van de zonen. De politie sprak dinsdag eerder op de dag met de oudere broers. De politiewoordvoerder wil niet zeggen waar de jongste zoon is aangehouden en hoe de slachtoffers om het leven zijn gekomen. De jongen wordt woensdagochtend verhoord.

De omgeving van het huis was dinsdag afgezet. Een speciale politie-eenheid met kogelwerende vesten en honden was na de vondst enige tijd in touw omdat de dader of daders mogelijk nog in de omgeving waren.