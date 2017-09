Lid motorclub Satudarah krijgt veertien maanden cel voor wapenbezit

De rechtbank acht bewezen dat de man, ondanks zijn ontkenning, wel degelijk ervan op de hoogte was dat het wapen in een tas bij zijn voeteneinde lag. Dit maakt de rechtbank in Amsterdam dinsdag bekend.

De 55-jarige Dominggus U. werd samen met drie anderen aangehouden na een stuk in de verkeerde rijrichting te hebben gereden op de A10-Noord.

In een van de twee auto's bleek na politiecontrole een vuurwapen te liggen. De chauffeur van het voertuig, Stevie K. (25) en passagier U. moesten beiden voor de rechter verschijnen.

Het Openbaar Ministerie (OM) had anderhalf jaar cel geëist tegen U. Tegen chauffeur K., werd echter geen straf geëist. Volgens justitie kan niet worden aangetoond dat hij wist dat zijn passagier een wapen in zijn bezit had. Wel zit hij op dit moment vast voor een ander vergrijp.

Verkeersruzie

De advocaat van U. betwiste tijdens een eerdere zitting of zijn cliënt het vuurwapen heeft kunnen zien liggen toen hij in de auto stapte. Volgens de rechtbank kan dit echter niet anders, omdat de rits van de tas waarin het wapen zat deels open stond en het wapen hierdoor zichtbaar was.

Als reden voor het spookrijden zeiden de mannen dat andere auto's ze probeerden klem te rijden. Dit zou zijn gebeurd na een verkeersruzie.