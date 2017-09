Twee mensen omgekomen door misdrijf in Fries dorp Katlijk

De politie heeft nog geen verdachten op het oog.

De woning maakt deel uit van een groot huis. In het pand werden onder andere cursussen gegeven. Bewoners van een ander deel van het gebouw vonden de slachtoffers.

"Wij kunnen niets zeggen over de identiteit van de twee doden zolang het onderzoek nog loopt", aldus de woordvoerder. "Het gaat om een groot pand met veel land eromheen en verschillende opslagboxen op het terrein."

Onderzoek

Het onderzoek in de woning, dat dinsdagochtend om 10.30 uur begon, komt dinsdag niet af. Het gaat woensdagochtend verder, laat een politiewoordvoerder weten. In de tussentijd wordt het pand afgesloten en bewaakt. De andere bewoners zijn niet meer aanwezig. De omgeving van het huis is afgezet.

Een speciale politie-eenheid met kogelwerende vesten en honden was na de vondst enige tijd in touw omdat de dader of daders mogelijk nog in de omgeving waren. Er is echter niemand aangehouden.

Katlijk ligt in de gemeente Heerenveen.