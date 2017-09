Amateurvoetballer verdacht van geven kopstoot weer vrijgelaten

"Het onderzoek is nog in volle gang en de man is nog verdachte in de zaak", meldt de politie aan NU.nl.

De man, die speelde voor de amateurclub Nieuw Utrecht, wordt ervan verdacht tijdens een uit de hand gelopen ruzie gedurende een voetbalwedstrijd in Culemborg een kopstoot te hebben uitgedeeld aan een teamgenoot. Deze raakte hierbij zwaargewond.

Na het incident rende de speler van Nieuw Utrecht weg. Hij is zondagavond aangehouden op verdenking van poging tot doodslag of zware mishandeling. De politie kan nog niets melden over de verdachtmaking, omdat het onderzoek nog niet is afgerond.

Geroyeerd

Maandag werd door de voetbalclub gemeld dat het slachtoffer weer aanspreekbaar is en snel ontslagen wordt uit het ziekenhuis.

Nieuw Utrecht heeft de verdachte, die pas twee weken speelde bij de club, geroyeerd na zijn actie.