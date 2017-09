OM eist zes jaar cel tegen neparts uit Tilburg voor verkrachting vrouwen

Ron O. (47) zou lichamelijk onderzoek hebben gedaan bij zijn slachtoffers, die dachten dat hij daarvoor bevoegd was. Hij voerde met een eendenbek zogenaamd soa-tests en inwendige vaginale en anale onderzoeken uit. Pas achteraf kwamen ze erachter dat hij helemaal geen arts was.

O. bekende, al marginaliseerde hij in de rechtbank in Breda zijn rol. Hij betaalde tussen 2008 en 2015 zijn slachtoffers voor de onderzoeken. O.: ''Om ze financieel te helpen.'' Hoe intiemer het onderzoek, hoe meer hij betaalde. Het ging soms om honderden euro's per 'onderzoek'. De vrouwen gaven aan dat ze alleen meededen omdat ze dachten dat hij echt arts of wetenschapper was.

Het OM vermoedt dat de man zich sinds 2007 voordeed als arts. De man heeft volgens het OM het vertrouwen van de vrouwen misbruikt en acht verkrachting in de meeste gevallen bewezen.

De slachtoffers komen uit Tilburg of directe omgeving, aldus het OM. Onder hen is ook een vriendin van een vriend van de man.