Ernstig gewonde amateurvoetballer weer aanspreekbaar na kopstoot

"Volgens zijn artsen zou hij zelfs op korte termijn weer naar huis mogen", laten de secretaris en een trainer van de amateurclub Nieuw Utrecht maandag weten. 

Tijdens een uit de hand gelopen ruzie gedurende een voetbalwedstrijd in Culemborg, gaf een teamgenoot van de man hem een kopstoot. Hij zou dit gedaan hebben omdat het slachtoffer de bal niet naar hem wilde spelen.

Na het incident rende de speler van Nieuw Utrecht weg. Hij is zondagavond aangehouden op verdenking van poging tot doodslag of zware mishandeling.

Geroyeerd

De verdachte speelde pas twee weken bij de club, maar is inmiddels niet meer welkom. "We kennen hem dus nog niet zo goed. Dat gaat ook niet meer gebeuren, want na onderling overleg hebben we besloten dat hij bij ons nooit meer zal voetballen", meldde de voorzitter zondag. "Als iemand de bal niet afspeelt, reageer je niet op deze manier. Hij is bij deze geroyeerd."