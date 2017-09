Garage Eindhoven Airport stortte in als gevolg van bouwfout

De instorting is veroorzaakt door een technische fout. De vloeren van de parkeergarage voldeden niet aan de geldende norm en waren niet sterk genoeg. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Eindhoven Airport en bouwer BAM.

Een deel van de parkeergarage zakte op zaterdag 27 mei van dit jaar ineen. De kracht op de vloer van de bovenste verdieping werd op de dag van de instorting extra vergroot door het warme weer. De vloer van de vierde verdieping begon daarnaast te scheuren en zakte naar beneden.

Door het gewicht van de vloer, bezweken ook de derde, tweede en eerste verdieping. In totaal zakte een deel met een oppervlakte van 900 vierkante meter naar beneden. Er was niemand aan het werk en niemand raakte gewond.

Overlast

Eindhoven Airport is blij dat de onderzoeken tot een eenduidige conclusie hebben geleid, zei directeur Joos Meijs maandag bij de presentatie. Het is nog niet bekend of het gebouw kan worden hersteld en afgebouwd of sloop en herbouw nodig is, zei hij.

Ook over de verantwoordelijkheid bestaat nog onduidelijkheid. ''Met de onderzoeksresultaten in de hand zullen we met Eindhoven Airport om tafel gaan om de vervolgstappen te bepalen'', aldus BAM-directeur Jaap Hazeleger.

Meer gebouwen

Adviesbureau Hageman heeft ook aan de bel getrokken omdat in Nederland mogelijk nog een aantal gebouwen staat met dezelfde constructie.

De situatie van de parkeergarage Eindhoven was bijzonder, maar onderzoekers sluiten niet uit dat dezelfde bouwwijze (zelfdichtend beton en een glad vloeroppervlak) ook op andere plekken is toegepast. Ze hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken daarom gewaarschuwd. Ook de gemeente Eindhoven heeft bij het ministerie aan de bel getrokken.

Het bureau kon geen aantallen noemen. BAM, de bouwer van de parkeergarage in Eindhoven, heeft in de eigen portefeuille ongeveer 25 gebouwen die aandacht verdienen, zei directeur Hazeleger. Volgens hem is er geen reden tot bezorgdheid en geen aanleiding om te denken dat bestaande gebouwen kunnen bezwijken.

Gemeenten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken vraagt gemeenten om te inventariseren of er op hun grondgebied gebouwen staan met dezelfde constructies als de ingestorte parkeergarage. Ook krijgen alle gemeenten een brief waarin het ministerie vraagt alert te zijn op de risico's bij het verlenen van een vergunning voor nieuwbouw, zo zegt een woordvoerder in reactie op de waarschuwing van de experts.

Het gaat om gebouwen waarbij de vloeren bestaan uit betonplaten uit de fabriek in combinatie met een laag beton die daar ter plekke op gestort wordt. Het risico bestaat dat de aansluiting tussen de twee lagen niet goed genoeg is.