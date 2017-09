KNMI geeft opnieuw code geel af wegens dichte mist

Met uitzondering van het zuidwesten wordt de mist volgens Weeronline steeds dikker. Lokaal is het zicht minder dan 50 meter, waarbij sprake is van zeer dichte mist. Vooral in West-Friesland en Midden-Limburg komen zeer dichte mistbanken voor.

De mist is hardnekkig. In Eelde (Drenthe) was het zicht rond 7.30 uur slechts 18 meter. In Ell (Midden-Limburg) kan 43 meter ver worden gekeken. Ook op de Veluwe, in delen van Noord-Holland, Flevoland en op Terschelling moet verkeer rekening houden met gevaarlijke omstandigheden door zeer dichte mist.

Volgens de weersite kan binnen enkele kilometers het zicht teruglopen van ruim 20 kilometer naar amper 100 meter. Naar verwachting zullen de mistbanken pas in de loop van zondagochtend oplossen.

Nazomer

Als de mist is verdwenen wordt het goed nazomerweer. Bij weinig wind en flink wat zon wordt het zondagmiddag 17 tot 22 graden. In de nacht van zondag op maandag is er opnieuw kans op dichte mist.