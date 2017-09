Doodgeschoten man Spijkenisse komt uit België

Wat de 55-jarige man in Spijkenisse deed, weet de politie nog niet. Ook de reden van het geweld is nog onbekend. Degene die hem onder vuur nam terwijl het slachtoffer in zijn auto zat, is voortvluchtig.

Buurtbewoners vertelden de politie dat de dader er met een auto vandoor ging. Korte tijd later brandde verderop in Barendrecht, dat niet ver van Spijkenisse ligt, een auto uit. De politie onderzoekt of er een verband is met de fatale schietpartij.

De politie neemt de zaak extra hoog op omdat de schietpartij midden in een woonwijk gebeurde en onderzoekt de zaak met zo'n twintig rechercheurs.