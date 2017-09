De politie vond haar lichaam 's morgens vroeg in een sloot bij de Krabbeplas, een zwem- en surfplas naast de A20. Een 31-jarige man uit Schiedam is opgepakt. Wat zijn relatie tot het slachtoffer was, wordt nog onderzocht.

De politie was een zoekactie begonnen nadat de vrouw als vermist was opgegeven. In de loop van de dag werd voor de politie duidelijk dat er sprake is van een misdrijf.