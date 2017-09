Orde pleit advocaat Stijn Franken vrij van doorspelen brieven Holleeder

De Amsterdamse Orde van Advocaten heeft na onderzoek besloten dat er geen reden is voor het nemen van tuchtrechtelijke maatregelen tegen Franken. De deken heeft een bericht van De Telegraaf aan NU.nl bevestigd.

Franken zou, toen hij Holleeder nog verdedigde, een aantal brieven die in de cel van de crimineel waren aangetroffen bewust mee naar binnen hebben gesmokkeld. De post was niet gecontroleerd toen Franken zijn cliënt bezocht in gevangenis in Vught, omdat papieren van advocaten niet mogen worden gecontroleerd door de beveiliging.

Franken heeft altijd ontkend dat hij bewust brieven zou hebben doorgespeeld aan Holleeder. De Amsterdamse Orde van Advocaten stelde na eerdere berichtgeving in De Telegraaf al dat het ging om een oude kwestie die al was afgehandeld.

Informele briefjes

Het ging om informele briefjes van een vriendin van Holleeder die per ongeluk in een enveloppe met zakelijke stukken van Franken was beland. Franken noemde dit een 'slordigheid'. Hij had hierover al gesproken met het Openbaar Ministerie en de deken van de Orde van Advocaten, die de zaak hiermee als afgedaan beschouwden.

Na een stroom aan publicaties in de krant verrichtte de Orde alsnog aanvullend onderzoek. Ook hieruit bleek dat Franken niets te verwijten valt.