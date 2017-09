'Snelle inzet politiehonden in gevaar door komst Nationale Politie'

Met de komst van de Nationale Politie zijn de gebieden die hondengeleiders moeten bestrijken te groot geworden.

Daarnaast dreigen hondengeleiders nu ook nog eens hun dienstauto kwijt te raken. Dat zegt voorzitter van de Nationale Politiebond Jan Struijs.

Hij bevestigt een bericht in het AD dat in de regio Midden-Nederland nu vier bezwaarprocedures zijn aangespannen vanwege het wegbezuinigen van de dienstauto’s. ''We hebben zo vaak maar tevergeefs geprobeerd het op te lossen met een goed gesprek. We gaan nu eens kijken wat de rechter ervan vindt."

Volgens Struijs hebben zich zowel een groot aantal hondengeleiders als agenten bij de bond gemeld. De klachten komen vanuit het hele land, maar vooral in Noord-Nederland zijn de problemen groot, zegt hij. ''Uit Amsterdam komen er ook wel klachten, maar minder. Daar is het geografische gebied kleiner."

Aanrijtijden

In plaats dat ze voor de deur met de hond in hun dienstauto kunnen stappen, moeten de hondengeleiders nu veelal eerst naar opstapplaats om de dienstauto en de hond op te halen. Daardoor zijn de aanrijtijden langer geworden.

De problemen doen zich vooral voor op het vlak van de-escalatie, zegt Struijs. ''Een hond voorkomt een hoop. We merken letterlijk dat één hond honderd man in bedwang kan houden."Ook rechercheurs moeten nu vaak langer wachten voordat speurhonden er zijn. ''Hoe eerder je ergens bent om te speuren, hoe beter. Maar tot nu toe is hier alleen sprake van tijdsverlies."

Een woordvoerder van de korpsleiding van de politie zegt tegen de krant dat er geen signalen zijn van te weinig dekking. Volgens de woordvoerder staan de dienstauto's te lang "werkloos" voor de deur.