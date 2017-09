Heldere vuurbol gezien boven verschillende delen in Nederland

Hij is verbonden aan de Werkgroep Meteoren van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS). Tientallen mensen uit verschillende delen van Nederland meldden aan de werkgroep dat ze de vuurbol hebben gezien.

Meldingen komen onder meer uit Noord-Holland, Groningen, Noord-Brabant en Flevoland. Ook op sociale media lieten veel mensen weten dat ze de 'vallende ster' hadden gezien.

Volgens de International Meteor Organization (IMO) werd de vuurbol voor het eerst zichtbaar boven Barneveld en was die vijf seconden later boven de Noordzee uitgebrand.

Meteoren worden vaker waargenomen, maar het is volgens Bettonvil vrij zeldzaam dat in korte tijd zoveel meldingen binnenkomen uit het hele land. Ook in België, Frankrijk, Duitsland en Engeland hebben mensen de bol gezien.

Camera's

Diverse camera's waaronder een in Noordwijk hebben de bol vastgelegd op beeld, vertelt de meteorenkenner van de universiteit van Leiden. Dat is niet zo verwonderlijk, want de KNVWS en andere organisaties hebben permanent camera's op de hemel gericht staan.

Op basis van de eerste informatie schat Bettonvil in dat het een vuurbol van kosmische oorsprong is, oftewel een meteoor. De deskundige zag het fenomeen zelf overigens niet. Hij is in Servië op een conferentie over het waarnemen van meteoren.