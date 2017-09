Man doodgeschoten in auto Spijkenisse

Over de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekendgemaakt. "Omwonenden hebben meerdere schoten gehoord. We hebben de omgeving afgezet en doen volop onderzoek", aldus een politiewoordvoerster.

Volgens de regionale omroep RTV Rijnmond is na de schietpartij mogelijk de vluchtauto in brand gestoken in Barendrecht. De brandweer moest daar, kort na de schietpartij in Spijkenisse, uitrukken voor een autobrand aan de Achterzeedijk.

Of er een verband is kan de politie niet zeggen. "We kijken zoals altijd met een bijzonder open blik bij het onderzoek en we sluiten niets uit."