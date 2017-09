Defensie scherpt toegangsregels externen op kazernes aan na incident Volkel

Iedereen die werkzaamheden moet verrichten op een militaire basis moet per direct in bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), meldt het ministerie van Defensie. Verder wordt de begeleiding van externen op militair terrein aangescherpt en worden aanmeldprocedures aangepast.

In mei werd een 19-jarige man aangehouden op Volkel die was veroordeeld omdat hij had geprobeerd naar Syrië uit te reizen. Hij was ingehuurd via een uitzendbureau om mee te helpen bij graafwerkzaamheden op de basis. Destijds zijn niet de juiste procedures gevolgd bij de toelating van de man tot het kazerneterrein.

Minister Jeanine Hennis van Defensie kondigde na het incident aan "alle procedures wederom grondig tegen het licht te houden".

Er waren overigens geen aanwijzingen dat de man kwade bedoelingen had op de basis. Hij viel op tijdens een routinecontrole omdat hij andere kleding droeg.